غزارة الأمطار رفعت منسوب مياه الأنهر في عكار

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تتساقط الامطار بغزارة في مختلف المناطق الساحلية والوسطية في عكار، منذ يوم أمس، الأمر الذي تسبب بفيضان بعض أقنية تصريف المياه على الطرق الرئيسية، حيث ارتفع منسوب المياه في مجاري أنهر الكبير، الأسطوان، عرقة والبارد.

ويتخوف أهالي المناطق السهلية لا سيما منها الواقعة عند الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير من فيضان مجرى النهر كما كل موسم شتاء، لتغمر المياه الأراضي وتحاصر المنازل وتتسبب بأضرار بفعل غياب المعالجات المطلوبة.

هذا وتساقطت الثلوج على المناطق الجبلية ابتداء من 1800 متر ارتفاع وما فوق، مع عدم تمكن السائقين من سلوك طريق جرد مشمش-الهرمل بسبب سماكة الثلج على هذه الطريق لحدود ال15 سنتمترا.