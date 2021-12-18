الحجّار: هناك من سيعمل لتعطيل الإنتخابات قرارات الحريري ستعلن للجميع

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أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار أن "تيار المستقبل مصر على إجراء الانتخابات النيابية بالوقت الذي ستحدد فيه، ونحن كنا نتمنى أن لا تكون في شهر ايار، لكن إذا لم تجر الانتخابات لأي سبب من الأسباب فنحن سنستقيل من المجلس النيابي وهذا قرار أعلنا عنه سابقا".

ولفت الحجار إلى أن "المجتمع الدولي يدفع بكل الوسائل لاجراء الانتخابات لأنه يريد تغيير الطبقة السياسة"، مشيرا إلى أن "الجهات الأخرى تقول انها تريد الانتخابات لكن بعد التحليلات نرى انه هناك من سيعمل بكل الوسائل لعدم اجرائها".

وأشار إلى أن "الحكومة للأسف لا تجتمع ومن الواجب عليها ان تضع خطة تعافي اقتصادي والقيام بالاصلاحات اللازمة بدءا من قطاع الكهرباء"، معتبرا أنه "هناك عهد لا يريد ان يسمع وجع الناس للأسف".

وردا على سؤال، قال: "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعمل على تقييم المرحلة السابقة وبناء على هذا التقييم سيأخذ القرار المناسب، لا شك أنه يجب وضع ما حصل في المرحلة السابقة بكل تطوراتها السياسية وتحالفاتها ومواقفها على الطاولة فما حصل في البلد ليس بالأمر السهل، والقرارات التي سيتخذها الحريري ستعلن للجميع فور تكوينها".