وزارة السياحة تقفل ملهى ليلياً مخالفاً في الكسليك بالشّمع الأحمر

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كلّفت وزارة السّياحة قسم الشرطة السياحية بإقفال ملهى ليلياً في منطقة الكسليك وختمه بالشّمع الأحمر، وذلك لعمله من دون ترخيص من الوزارة ومخالفته القوانين المرعية الإجراء.

وشدّدت في بيان لها على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والقرارات الصادرة عن وزارتي السياحة والصحة العامة وعن لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، حرصاً على سلامة المواطنين وحفاظاً على الأمن الصّحي لمجتمعنا.

وذكّرت الوزارة المواطنين بمتابعة تلقيها للشكاوى عبر الخط الرّباعي السّاخن 1735 أو على الرقم 01752428.