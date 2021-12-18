كندا تحذر رعاياها من التوجه الى بعض المناطق اللبنانية

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أصدرت الحكومة الكندية خلال الساعات الماضية، تحذيراً إلى رعاياها في لبنان.

ووفقاً لبيان نشرت الحكومة الكندية على موقعها الإلكتروني، فقد نصحت مواطنيها من عدم التوجّه إلى "مجموعة من المناطق اللبنانية بسبب خطر الجريمة المنظمة والعنف والاختطاف والهجمات الإرهابية والوضع الأمني غير المستقر".

ومن ضمن هذه المناطق التي جرى التحذير من التوجه إليها:

-محيط المدينة الرياضية

-برج البراجنة

-الشياح

- الغبيري

-حارة حريك

-الليلكي

-المريجة

-الطريق الجديدة وبئر حسن (تجنب السفر غير الضروري)

-باب التبانة وجبل محسن (مدينة طرابلس)

-المنطقة الحدودية مع سوريا

- رأس بعلبك

- عرسال

- اللبوة والقاع

-رياق وبريتال

- بعلبك

- جميع المخيمات الفلسطينية

- مناطق جنوب الليطاني، بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بسبب النشاط العسكري.