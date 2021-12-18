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أسرار الصحف ليوم السبت 18 كانون الأول 2021

18
DECEMBER
2021
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البناء


دعت مصادر سياسية شركاء حزب الله وخصومه إلى التأني قبل طرح شعارات وأهداف مبنية على قراءتهم السابقة للسقوف التي يتقبل الحركة تحتها، بعدما بدأت تتجمع لديه معطيات عن مشروع لمحاصرته بتحويل بعضها إلى مطالب دولية وإقليمية ضمن مشروع التسوية الذي يتم إعداد بنوده.


تتخذ مصادر أوروبية من شكوى الرئيس دونالد ترامب من بنيامين نتنياهو في قضية اغتيال الجنرال قاسم سليماني، وتهرب نتنياهو من التنسيق الميداني عند اقتراب موعد التنفيذ خشية الرد الإيراني دليلاً على الكذب الإسرائيلي في إدعاء القدرة على شن حرب على إيران.


الجمهورية
ـ لم يكن لقاء نائب سابق مع رئيس الحزب الذي ينتمي اليه ناجحا ً لجهة بتّ الترشيحات في إحدى الدوائر.
ـ قال نائب عن حزب فاعل إنّه لم يعد هناك من كلام لقوله والبلد في مكان والقوة السياسية في مكان ٍ آخر.
ـ وزع رئيس أحد التيارات الحزبية في منطقته المازوت المحفوظ في الخزانات بأقل من السعر بـ 40%.

 

اللواء
يُبدي مسؤول كبير ارتياحه لما لديه من معطيات عن التزام دولي قوي بالحؤول دون انهيار البلد..

يرجح نائب مستقل أن تلعب المحروقات، لا سيما المازوت، للتدفئة أو للمولدات دوراً ناخباً في التعبئة للانتخابات، حصلت أو لم تحصل.

أجرى رئيس تكتل نيابي اتصالاً بوزير خدماتي، مقدماً له اعتراضاً عن تصريح تناوله، قبل عقد المؤتمر الصحفي التوضيحي.

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