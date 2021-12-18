عناوين الصحف ليوم السبت 18 كانون الأول 2021

الأخبار
ـ «الذئب» لم يَعُد منفرداً: الضفّة تُواصل مفاجآتها
ـ عون يريد إطاحة سلامة... الآن!
ـ أسعار الأدوية غير المدعومة نحو «التحرير»
ـ جداول الناخبين المغتربين بحسب الأقضية والمذاهب
البناء
ـ فيينا تنجز مسودة الاتفاق المبدئي والعودة للتشاور حول مسودات التزامن والتوازن
ـ غوتيريش في بيروت غداً لاستكشاف إمكانية ضوابط حدودية وترسيم من دون المزارع
ـ سجال داخلي مرتفع حول الملفات الحكومية والقضائية… وتعليمات أميركية للمصارف
الجمهورية
ـ واشنطن: حزب الله يعوق الحكومة
ـ سقوط التغطية الصحية لكورونا
ـ قوى أوروبية: لاستئناف مفاوضات النووي سريعا
اللواء
ـ تصعيد أميركي بالتزامن مع مفاوضات النووي: لا نريد حزب الله بالحكومة!
ـ «تراشق دستوري» بين عون وبري.. ومخاوف من أحداث أمنية في الجنوب
ـ التونسيون يتظاهرون في ذكرى الثورة دعما ً ورفضًا لقرارات سعيّد
ـ عملية بحث ومطاردة للاحتلال إثر مقتل مستوطن في الضفة
الديار
ـ المجلس الدستوري يتجه لرفض الطعن ومعركة كسرعظم بين عون وبري
ـ أميركا والسعودية تصبان معركتهما ضد المقاومة... واشنطن: حزب الله في الحكومة يعيقنا
ـ روسيا مستعدة لاستثمار 1.5 مليار دولار في إنشاء مصفاة الزهراني والحكم اللبناني يرفض
نداء الوطن
ـ واشنطن لا تريد لبنان "دولة فاشلة"... و"صندوق" دعم الجيش في عهدة غوتيريس
ـ 3 بنود على طاولة "المقايضة" و"الثنائي" يريد "قبع" عبّود!