عناوين الصحف ليوم السبت 18 كانون الأول 2021

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الأخبار

ـ «الذئب» لم يَعُد منفرداً: الضفّة تُواصل مفاجآتها

ـ عون يريد إطاحة سلامة... الآن!

ـ أسعار الأدوية غير المدعومة نحو «التحرير»

ـ جداول الناخبين المغتربين بحسب الأقضية والمذاهب

البناء

ـ فيينا تنجز مسودة الاتفاق المبدئي والعودة للتشاور حول مسودات التزامن والتوازن

ـ غوتيريش في بيروت غداً لاستكشاف إمكانية ضوابط حدودية وترسيم من دون المزارع

ـ سجال داخلي مرتفع حول الملفات الحكومية والقضائية… وتعليمات أميركية للمصارف

الجمهورية

ـ واشنطن: حزب الله يعوق الحكومة

ـ سقوط التغطية الصحية لكورونا

ـ قوى أوروبية: لاستئناف مفاوضات النووي سريعا

اللواء

ـ تصعيد أميركي بالتزامن مع مفاوضات النووي: لا نريد حزب الله بالحكومة!

ـ «تراشق دستوري» بين عون وبري.. ومخاوف من أحداث أمنية في الجنوب

ـ التونسيون يتظاهرون في ذكرى الثورة دعما ً ورفضًا لقرارات سعيّد

ـ عملية بحث ومطاردة للاحتلال إثر مقتل مستوطن في الضفة

الديار

ـ المجلس الدستوري يتجه لرفض الطعن ومعركة كسرعظم بين عون وبري

ـ أميركا والسعودية تصبان معركتهما ضد المقاومة... واشنطن: حزب الله في الحكومة يعيقنا

ـ روسيا مستعدة لاستثمار 1.5 مليار دولار في إنشاء مصفاة الزهراني والحكم اللبناني يرفض

نداء الوطن

ـ واشنطن لا تريد لبنان "دولة فاشلة"... و"صندوق" دعم الجيش في عهدة غوتيريس

ـ 3 بنود على طاولة "المقايضة" و"الثنائي" يريد "قبع" عبّود!