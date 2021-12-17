خشية من وقوع أعمال إرهابية.. كندا تحذّر رعاياها من الذهاب الى هذه الأماكن في لبنان!

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أصدرت الحكومة الكندية خلال الساعات الماضية، تحذيراً بالغ الأهمية لرعاياها في لبنان تحذرهم ضمنه من حصول أعمال إرهابية تهدد حياتهم.

ووفقاً لبيان منشور على موقعها الالكتروني، فقد نصحت الحكومة الكندية مواطنيها من عدم التوجّه إلى مجموعة من المناطق اللبنانية بسبب خطر الجريمة المنظمة والعنف والاختطاف والهجمات الإرهابية والوضع الأمني غير المستقر.

ومن المناطق التي جرى التحذير من التوجه إليها:

محيط المدينة الرياضية

برج البراجنة

الشياح

الغبيري

حارة حريك

الليلكي

المريجة

الطريق الجديدة وبئر حسن

باب التبانة وجبل محسن (مدينة طرابلس)

المنطقة الحدودية مع سوريا

رأس بعلبك

عرسال

اللبوة والقاع

رياق وبريتال

بعلبك

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