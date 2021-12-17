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مستشار الأبيض: لن تقفل المدارس الا بحال التفشي الخارج عن السيطرة

17
DECEMBER
2021
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شدد مستشار وزير الصحة العامة الدكتور محمد حيدر، في تعليقه عن الأحاديث التي تقول بأن الطلاب لن يعودوا الى المدارس بعد عطلة الأعياد، على أن "هذه الأخبار عارية عن الصحة حاليا، الا بحال التفشي الوبائي الخارج عن السيطرة".

وأوضح في حديث تلفزيوني، أن "وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم العالي قررت العطلة الطويلة إفساحا بالمجال لحث الطلاب على أخذ اللقاح، وإن أمكن أخذ الجرعة الثانية منه أيضا خلال فترة العطلة، ولرفع مستوى المناعة، إذا فإن هدف الوزارتين هو تلقيح الطلاب وإعادتهم بأسرع وقت الى المدرسة لأن هناك خطر على الصحة العامة، كما أن هناك خطر على الوضع التربوي، ونسعى لإكمال العام الدراسي بأمان من الوباء".

وتابع: "إن بقي الوضع الوبائي تحت السيطرة سيبقى الطلاب في مدارسهم، لكن كل القطاعات ستذهب للإغلاق التام إن حصل تفش كبير لفيروس كورونا".

ولفت حيدر الى أنه "بالتنسيق بين الوزيرين فراس الأبيض عباس الحلبي، تم التشديد على أنه يجب حماية وإنقاذ العام الدراسي حفاظا على مستقبل طلاب لبنان، وحن في الوزارتين نتعاون سويا لمساعدة الطلاب".

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