مستشار الأبيض: لن تقفل المدارس الا بحال التفشي الخارج عن السيطرة

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شدد مستشار وزير الصحة العامة الدكتور محمد حيدر، في تعليقه عن الأحاديث التي تقول بأن الطلاب لن يعودوا الى المدارس بعد عطلة الأعياد، على أن "هذه الأخبار عارية عن الصحة حاليا، الا بحال التفشي الوبائي الخارج عن السيطرة".

وأوضح في حديث تلفزيوني، أن "وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم العالي قررت العطلة الطويلة إفساحا بالمجال لحث الطلاب على أخذ اللقاح، وإن أمكن أخذ الجرعة الثانية منه أيضا خلال فترة العطلة، ولرفع مستوى المناعة، إذا فإن هدف الوزارتين هو تلقيح الطلاب وإعادتهم بأسرع وقت الى المدرسة لأن هناك خطر على الصحة العامة، كما أن هناك خطر على الوضع التربوي، ونسعى لإكمال العام الدراسي بأمان من الوباء".