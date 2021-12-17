مخزومي ردا على وهاب: التشبيح والتهديد هو من اختصاص حلفائكم

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غرّد النائب فؤاد مخزومي في حسابه الخاص عبر تويتر، وذلك ردا على تغريدة نشرها رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب تناول فيها المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار والتحقيقات.

وكتب: "محاكمة رؤساء الوزراء والوزراء ليس حصرياً للمجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء وفقاً للمادة ٧١ و ٧٠ من الدستور، لذلك نقول لكم ان التشبيح والتهديد هو من اختصاص حلفائكم".

وقد جاء في تغريدة وهاب: "طارق بيطار أتحداك أنت وكل جهابذة القانون المتفلسفين أن تقول للبنانيين وفقاً لأي نص قانوني أعطيت الصلاحية لنفسك لملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب؟. أنت تقوم بالتشبيح وفي بلد طبيعي تدخل السجن".