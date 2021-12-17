مصلحة الليطاني: تعليق أنشطة الصيد البري على ضفاف بحيرة القرعون

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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنه بالنظر إلى خرق موجبات التراخيص الممنوحة لبعض الأشخاص بوضع يقاليم على ضفاف بحيرة القرعون وبالنظر إلى عدم افتتاح موسم الصيد، تعلق أنشطة الصيد البري على ضفاف البحيرة، بناء على تقرير وزارة البيئة، مشيرة إلى أن وزارة البيئة هي المختصة بإصدار التراخيص وبافتتاح موسم الصيد. ولفتت المصلحة في بيان إلى أنه بموجب أحكام القانون رقم 580/2006 نظام الصيد البري في لبنان، لا سيما المادة السادسة منه، يخظر على أي كان أن يصطاد خارج موسم الصيد والأوقات المسموح الصيد خلالها، موضحة أن وزارة البيئة لم تصدر حتى تاريخه أي قرار بافتتاح موسم الصيد البري لعام 2021/2022 نظرا إلى انتهاء ولاية المجلس الاعلى للصيد البري بتاريخ 29 أيار 2021 ولم يتم تعيين أعضاء جدد فيه لغاية تاريخه.