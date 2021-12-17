انطونيو غوتيريش: الأمم المتحدة تقف إلى جانب شعب لبنان

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وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التحية للشعب اللبناني فيما يستعد لزيارة بيروت هذا الأسبوع.

وأكّد غوتيريش أن شعب لبنان يتميز بخصال السخاء وسعة الحيلة وكرم الضيافة، وهي خصال لمسها شخصيا خلال زيارات عديدة إلى لبنان خلال ترؤسه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأعرب عن قلقه إزاء المحن التي يواجهها الشعب اللبناني اليوم.

وأشار، في رسالة موجهة للشعب اللبناني، الى أن انفجار ميناء بيروت المروع في العام الماضي أزهق أرواحا عزيزة، “إذ راح ضحيته أكثر من 200 شخص ينتمون إلى أكثر من 12 بلدا – هم آباء وأمهات وبنات وأبناء وأصدقاء وزملاء”، مؤكداً أن الأمم المتحدة تشاطر الشعب اللبناني حزنه.

ولفت الى أنه سقط ضحية الانفجار طفلان لموظفين في الأمم المتحدة كانا من بين أصغر الضحايا سنا، كما أسفر الانفجار عن إصابة حوالي سبعة آلاف شخص، كثير منهم أصيبوا بعجز دائم، وعن تدمير آلاف البيوت.

وقال: أنا أعلم أن الشعب اللبناني يريد إجابات عن تساؤلاته، وأسمع مطالبكم بإجلاء الحقيقة وإحقاق العدالة. وتزيد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتراكمة من حدة معاناتكم. تتفاقم هذه المعاناة من جراء جائحة كوفيد-19.

وأضاف: سأحل بلبنان في هذا السياق حاملا رسالة واحدة بسيطة، وهي أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب شعب لبنان. فأسرة الأمم المتحدة قاطبة، من أفرقة سياسية وأفراد لحفظ السلام وعاملين في مجالي المساعدة الإنسانية والتنمية، تركيزها منصب على دعم لبنان وشعبه.

وأوضح للشعب اللبناني غوتيريش أنه سيلتقي، خلال زيارته، بشخصيات مختلفة من القادة والشخصيات اللبنانية “لمناقشة أفضل السبل لكي نقدم لكم الدعم من أجل التغلب على الأزمة وتعزيز السلام والاستقرار والعدالة والتنمية وحقوق الإنسان.”

وأمل أن تتاح له الفرصة للحديث مع الشعب اللبناني من جميع الخلفيات والمجتمعات الأهلية وللاستماع إليه، مشدداً على أن إيجاد الحلول الدائمة لا يمكن أن يأتي إلا من قلب لبنان.

ورأى أنه من الضروري أن يضع القادة الشعب محط اهتمامهم في المقام الأول، وأن ينفذوا الإصلاحات اللازمة لإعادة لبنان إلى مساره الصحيح، بما في ذلك بذل الجهود من أجل تعزيز المساءلة والشفافية واجتثاث الفساد.

وأكّد أن الانتخابات المقررة في العام المقبل ستكون ذات أهمية أساسية، لذا يجب على شعب لبنان أن ينخرط بالكامل في اختيار الطريق الذي سيمضي فيه بلدكم قدما.

واعتبر أنه لا بد من أن تتاح للنساء والشباب كل الفرص الممكنة لأداء دورهم بالكامل،

فذلك هو السبيل الوحيد الذي سيكفل للبنان وضع الأسس لمستقبل أفضل.