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المهندس و الخبير الاقتصادي فارس ناصيف: هذا هو الحل للمعضلة الاقتصادية

17
DECEMBER
2021
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إن الأوطان التي مرّت بأزمات إقتصادية مشابهة بأزمة لبنان الحالية لا تعدّ ولا تُحص، منها بلاد أوروبية وأميركية جنوبية وغيرها.

وبناءً على دراساتنا، فإن لبنان مصاب بمرض إقتصادي عابر، ويمكن إنقاذه، عبر إشراك القطاع الخاص الداخلي والخارجي مع القطاع العام.

وبشكل ملّخص نعرض في الفقرة الأولى الأرقام الإقتصادية الحالية لواقع وطننا الحبيب لبنان، ونقدم الحلول في الفقرة الثانية.

1 - الفقرة الاولى:
الواقع الإقتصادي الحالي:

1-1 إنخفض الناتج المحلي الإجمالي(GDP) من 53 مليار دولار في الـ 2019 الى 33 مليار دولار في الـ 2020، ومن المتوقع أن ينخفض الى 30 مليار دولار كإحصاء لعام الـ 2021 . (مرجع ..................... )


1-2 إن الدين العام هو 98 مليار دولار، منه 38% دين خارجي (37.5 مليار دولار) معظمه بعملة الدولار؛ و62% منه دين داخلي (60.7 مليار دولار) معظمه بالعملة الوطنية. (مرجع ..................)

1-3 إن مؤشر الدين العام على الناتج المحلي الإجمالي (Debts/GDP) قد تخطى الـ 300% ، وهو مؤشر يؤدي الى وضع مؤشر تمويل الإنمائي العالمي (CFi) الى مستويات CCC وما دون ، مما يصعب جلب إستثمارات أجنبية الى لبنان.

2- الفقرة الثانية:
الحلول :

1-2 إن أهم الحلول تكمن في تخفيض مؤشر تمويل الإئتماني، أي تخفيض الدين و/ أو رفع الناتج المحلي الإجمالي
(Debts/GDP).

2-2 يمكن تخفيض الدين العام بطرق سهلة من زاوية الدين الداخلي كرفع الدعم وبنظرنا أهمها رفع الدعم عن قطاع الكهرباء،
إذ إننا نولد ونؤمنالكهرباء بقيمة 0.24 دولار للكيلواط/الساعة، بينما نُجني بمعدل 0.003 دولار للكيلواط/الساعة
اليوم، ما يعادل 80 ضعف خسارة للكيلوات /الساعة الواحد.
3-2 كما يمكن تخفيض الدين العام بعملية إنقاذية اقلها دفع متوجبات الدولة للقطاع الداخلي لخفض الدين العام الداخلي، وإذا
إستندنا على سعر الصرف 8000 ليرة مثلاً بدل من 1515 المعتمد الآن وطنياً، فنستطيع خفض الدين العام من 60.7
مليار دولار الى 11.5 مليار دولار مما بخفض قسمة (Debts/GDP) الى ما دون 150% ، وبهذا الخصوص تبين
أرقام وزارة المالية الحالية بأن الدين الداخلي لم ينخفض الآن.

4-2 ولكنخفض معيار (Debts/GDP) يكمن بالاخص في خفض الدين الخارجي بنظر المعيار الحالي الدولي، وبناءً على
تاريخ البلدان التي تعثرت وعادت فنهضت، فالعلم والمراجع تؤكد لنا أن لا قِيام لأي بلد غارق في دينه مثل لبنان إلا بإشراك
القطاع الخاصالداخلي والخارجي بالقطاع العام عبر خلق صندوق سيادي يتحكم به المساهمون، حيث يجلب المال من
الخاص الداخلي عبر عملية الـ" haircut الاختياري" وليس الـ" haircut الاجباري " كما يتم اليوم، وعبر ضخ سيولة
ماليةأجنبية من الشركات العالمية وحتى من الإغتراب اللبناني الغني عبر خلق منصة ثقة مبنية على الأسهم، كلها مرعاة
عبر الأنظمة المالية العالمية كالـ " PPP" ( Private Public Partnership ) ، وكلها مقيدة بتدقيق مالي وتقني
بإدارة شركات عالمية مثلاً كـ " ERNEST & YOUNG " و " KPMG " وغيرها.

5-2 ومن أهمّ القطاعات العامة التي يمكن إشراكها مع القطاع الخاص لفترة زمنية معينة وبشكل طويل الأمد هي:

1- المرافئ .
2- المياه.
3- الكهرباء.
4- الإتصالات والمعلوماتية الذكية .
5- المواصلات (الطرق والتنقلات).
6- معالجة النفايات.
7- المطارات.
8- وغيرها.

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