وزير الأشغال للـtayyar.org: الهبة الفرنسية تصل الى 500 باص تراعي شروط السلامة لذلك علينا شكرهم!

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بعدما ذكرت إحدى الصحف أن الحكومة الفرنسية وافقت مبدئياً على قبول طلب وزير الأشغال علي حمية تقديم 500 باص إلى لبنان كهبة لتعزيز شبكة النقل العام، تُضاف إلى عدد من الباصات التي تخضع حالياً لأعمال صيانة على نفقة متبرع لا يزال مجهولاً. وأضافت الصحيفة أنه عُلم أن الجانب الفرنسي سيقدم باصات مستعملة بعد صيانتها وتحديثها، وأن تسليمها لن يتم دفعة واحدة. وبرر الفرنسيون ذلك بسابقة سيئة حين فشلت السلطات اللبنانية في الحفاظ على عدد كبير من الباصات التي قدّمتها فرنسا سابقاً...أكد وزير الأشغال علي حمية للـtayyar.org أن منسق المساعدات الفرنسية للبنان بيار دوكان أبلغه الوصول الى مرحلة متقدمة في هذا المجال، ولكن تبقى تفاصيل تقنية قيد البحث، مشيراً الى أن الهبة الفرنسية تصل الى 500 باص مستعمل ولكن بحال جيّدة وتراعي شروط السلامة ولا مشكلة فيها، وأضاف حميّة:"علينا شكر الفرنسيين على ذلك".

على صعيد آخر، نفى وزير الأشغال ما يُحكى عن شحّ في مادة المازوت، كاشفاً أنه أمّن سلفات خزينة ونقل اعتمادات لتأمين المازوت والملح وصيانة الاليات اللازمة لجرف الثلوج وفتح الطرقات، وقد تم تفعيل مراكز جرف الثلوج وقال:"بات كل شيئ جاهزاً".

وردّاً على سؤال لموقعنا حول عدم حصول فيضانات هذا العام قال حميّة:"عم نشتغل باللحم الحي لتأمين السلامة العامة".