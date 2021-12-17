بو حبيب من عين التينة: أزمة موازنة البعثات الدبلوماسية لم تحل بعد لانها بحاجة الى موافقة المركزي

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بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب نتائج زيارته لعدد من الدول الاوروبية فضلاً عن موضوع موازنة وزارة الخارجية في الخارج.

ولفت بو حبيب الى أنه تطرق الى موضوع موازنة وزارة الخارجية بما يعني البعثات اللبنانية في الخارج وقال: كنت قد إتفقت مع وزير المال لإنجاز موازنة بالدولار للبعثات وأطلعت بري على هذه الموازنة وتكلمنا أيضاً بموضوع التشكيلات المقبلة عندما ينعقد مجلس الوزراء وكان هناك تفهماً جيداً من دولته.

ورداً على سؤال عما اذا كانت قد حلت أزمة موازنة البعثات الدبلوماسية في الخارج قال بو حبيب: كلا لم تحل بعد لأنها بحاجة إلى موافقة المصرف المركزي وحاكم المصرف المركزي عليها ولم أسمع أن هذه الموافقة قد حصلت.

وكان الرئيس نبيه بري قد عرض الأوضاع وآخر المستجدات خلال لقائه عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور.

كذلك عرض بري مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال نجاة معلا مجيد ونائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسقة المقيمة منسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي وممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة - يونيسف في لبنان "يوكي موكو ومسؤولة حماية الأطفال سيسيليا انيكاما، للقوانين والتشريعات التي أقرها المجلس النيابي المتصلة بحماية الطفل والمرأة والأسرة.