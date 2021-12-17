living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابة موظفي الخلوي: نطالب بالاعتذار ردا على حملات التشويه ومؤتمر صحافي الأسبوع المقبل لعرض كل الحقائق على الرأي العام

17
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقدت نقابة موظفي مستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي مؤتمرا صحافيا عاجلا للرد على ما ورد على لسان وزير الإتصالات جوني القرم خلال مقابلة تلفزيونية مساء امس.

 

وأكد النقيب مارك عون في كلمة له بأن القطاع هو من يمول الدولة بتعب وجهد الموظف وليس العكس.
ولفت عون الى أن "هدفنا من البداية من خلال الإضراب كان الوصول الى حلول، ولكن ما حصل مؤخرا وخاصة التصريحات الأخيرة تؤكد لنا انهم لا يريدون حلولا، لا بل تأكدنا اليوم ان الهدف هو افراغ القطاع من الموظفين". وسأل: هل المطلوب هو الخصخصة؟

 

وأشار عون الى أن "موظفي ألفا وتاتش هم أصحاب كفاءة وعلم وهم عملوا في القطاع بإرادتهم وسيدافعون عن حقوقهم حتى اخر نفس".
وتوجه عون الى ادارات الشركات سائلا اياهم: ما هو تعليقكم على كل يحصل وما صدر من تصريحات بحق الموظفين؟
وأكد عون ان موظفي الخلوي هم موظفو شركات خاصة لا يحصلون على اي من مكتسبات موظفي القطاع العام، كراتب وطبابة بعد نهاية الخدمة، لافتا الى ان لا أحد يسأل عن موظف الخلوي بعد التقاعد.


ولفت عون الى أن "كرامة موظف الخلوي فوق اي اعتبار"، مشيرا الى أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا الأسبوع المقبل يفند خلاله كل المغالطات بالوقائع والأرقام، "فنحن الموظفون نعرف كل شي وسنعرض كل الحقائق امام الرأي العام".

 


وأكد عون استمرار الإضراب بزخم اكبر حتى تحقيق كل المطالب.
كما تحدث عدد من أعضاء النقابة، وطالبوا باعتذار رسمي على الإهانات وحملات تشويه السمعة التي صدرت بحق الموظفين خلال المقابلة التلفزيونية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout