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إليكم طقس الـ weekend

17
DECEMBER
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما اجمالا وانخفاض بسيط في درجات الحرارة خصوصا على الساحل، مع أمطار غزيرة جنوب البلاد مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال 70 كم /س بخاصة شمال البلاد، وتتساقط الثلوج الخفيفة ليلا على المرتفعات الشمالية التي تعلو عن 1500 متر وما فوق



- الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم الاحد، حيث سيشهد انفراجات ليعود فيتعمق تحت تأثير كتلة هوائية اشد برودة تعيد اليه النشاط اعتبارا من يوم الاثنين.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوية)

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئيا صباحا واحتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول بدءا من الظهر الى غائم مع أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة برياح ناشطة وبرق ورعد، كما تتساقط الثلوج ليلا على المرتفعات الشمالية التي تعلو عن 1600 متر.

السبت: غائم اجمالا وانخفاض بسيط في درجات الحرارة خصوصا على الساحل، مع أمطار غزيرة جنوب البلاد مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال 70 كم /س بخاصة شمال البلاد، وتتساقط الثلوج الخفيفة ليلا على المرتفعات الشمالية التي تعلو عن 1500 متر وما فوق.

الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال والداخل، مع أمطار محلية متفرقة خلال الفترة الصباحية مترافقة برياح شديدة تقارب ال 70 كم/س، كما يشهد الطقس انفراجات واسعة نهارا.

الإثنين: غائم إجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة وامطار متفرقة تكون غزيرة ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال 85 كم/س، لذا يحذر من تطاير اللوحات الإعلانية على الطرق ويرتفع موج البحر لحدود ال4 أمتار، كما تتساقط الثلوج نهارا على ارتفاع 1500 متر وما دون ذلك خلال الليل.

-الحرارة على الساحل من من 10 الى 19 درجة، فوق الجبال من 5 الى 11 درجة، في الداخل من 4 الى 10 درجات.
- الرياح السطحية: جنوبية وجنوبية شرقية صباحا، تتحول الى جنوبية غربية بدءا من الظهر، وتكون سرعتها بين 15 و 45 كم/س، وتشتد ليلا خصوصا شمال البلاد لتقارب ال65 كم/س.
- الانقشاع:متوسط، يسوء أحيانا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و90%
- حال البحر:مائج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.
- الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس:6,36
- ساعة غروب الشمس: 16,31

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