موظفو تاتش وألفا يعتصمون إحتجاجا على تصريحات القرم

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ينظم موظفو تاتش والفا اعتصاما منذ الصباح الباكر في حرم كل من الشركتين احتجاجا على التصريحات التي ادلى بها وزير الاتصالات جوني القرم في مقابلة تلفزيونية مساء امس والتي إعتبروها اساءة لهم.

الى ذلك، يستمر اضراب الموظفين لليوم الخامس. وبدأت تداعياته تظهر مع توقف خدمات الاتصال والإنترنت في أكثر من منطقة بعد الاحجام عن القيام بأعمال الصيانة. و يخشى بدء فقدان بطاقات التشريج من السوق في مطلع الأسبوع المقبل بعد توقف الموظفين عن تسليم البطاقات، وهو ما يهدد بارتفاع اسعارها بشكل غير مسبوق في السوق السوداء.