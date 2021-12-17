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لبنان - رائحة كريهة.. أسماك نافقة معروضة للبيع!

17
DECEMBER
2021
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أعلنت بلدية بيروت أنّها أجرت دهماً فجائياً لسوق السمك في الكرنتينا، حيث تأكّدت من أن "الأسماك مطابقة لشروط سلامة الغذاء"، ولافتةً إلى أنّها "قامت بتلف كميات أخرى غير صالحة حفاظاً على السلامة العامة".


كما أفادت دائرة العلاقات في بلدية بيروت في بيان أنه "تنفيذاً للبلاغ الصادر عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود إلى مصالح بلدية بيروت المعنية بحملة سلامة الغذاء، بضرورة التشدّد أثناء عمليات الكشف الدوري على القطاعات الغذائية لجهة ضمان جودة الأغذية وضبط المواد الفاسدة منها".


وأشارت إلى أنّه "في إطار عملها الاستباقي للتأكّد من نوعية وجودة المواد والأغذية الموجودة في الأسواق والمحال ومدى مطابقتها لمواصفات سلامة الغذاء لناحية عرض وبيع المنتج قبل استهلاكها من قبل المواطنين، قام مراقبو مصلحة المسالخ في بلدية بيروت وبمؤزراة من فوج حرس بيروت وأمن الدولة، بجولة فجائية على سوق السمك في منطقة الكرنتينا، وبعد الكشف الذي قاموا به على جميع البسطات الموجودة داخل السوق وإجراء عملية الفحص الحسي للأسماك المعروضة، تبيّن أنّها مطابقة للمواصفات الصحيّة وهي صالحة للاستهلاك، باستثناء أحد الصناديق الذي يبلغ وزنه قرابة 10 كيلو غرام، والذي كانت تنبعث منه رائحة كريهة حيث عثر بداخله على كمية من الأسماك النافقة كانت معروضة ومجهزة للبيع، وبعد أن تمّ الاستحصال على البيانات المطلوبة لمتابعة التحقيقات مع المراجع المختصة بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقّ المخالفين، تمّ تلف الصندوق حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين".

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