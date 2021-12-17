كارثة.. الصليب الأحمر ينقل ما بين 80 و100 حالة كورونا يومياً!

A + A -

كشفت أمين عام الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أن "الفرق تنقل ما بين 80 و100 حالة كورونا يومياً إلى المستشفيات، فيما تخطّى حجم توزيع ماكينات الأوكسيجين الـ 1200.



وأكد كتانة في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI "وجود مشكلة في المستشفات الخاصة، في ظل التراجع الكبير في أعداد الأطباء وانخفاض حجم الأدوية المزمنة والمعدات الطبية"، لافتاً الى ان 30% من الممرضات والأطباء غادروا البلد، فيما المستفشيات غير جاهزة بسبب غياب القدرة المادية والأوضاع الاقتصادية".



وكشف أمين عام الصليب الأحمر أن "هناك قرارًا من وزارة الصحة، طلبت فيه من المستشفيات أن تتهجز لمواجهة كورونا، فيما هناك مستشفيات خاصة لا تزال غير مجهّزة".



كما أكد أنه "لدينا الجهوزية وخططاً إستباقية، ونضع سيناريوهات لأي طارئ، إذ إن عدد الإصابات في ارتفاع كبير، ومقبلون على مواسم أعياد واحتفالات فيما المستشفيات غير جاهزة".