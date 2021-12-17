بالفيديو - جورج عطالله: يلّي بيسمع الرئيس بري بـ "البراءة" بيحسّ انّو الرجل مظلوم!

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أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله في مقابلة معه ضمن برنامج "الحدث" مع سمر أبو خليل إلى أن "المشكل بين التيار الوطني الحر وحزب الله بينحلّ إذا تمّ إبطال توكيل نبيه بري بالكلام عن الثنائي الشيعي"."



وقال: "اللي بيسمع بري مبارح بهالبراءة بحسّ هالرجل مظلوم" هل يوجد تعيين لا يتمّ إلّا بالتوافق؟.. لا يتعيّن أحد من دون ما "تمرق إيدو" ولا يمكنه الإنسحاب عندما لا يعجبه الموضوع."



وأضاف: ""لمّا يحكي علي حسن خليل" أتذكر إحدى مقولات سعيد تقي الدين.. "وهوّي وعلي إبراهيم والنيابة العامة المالية يجيبوا قصقوصة ورقة ويقدّموها للقضاء عن باسيل.. ويتفضّل يقوم بالمطلوب منّو""

التفاصيل في الفيديو المّرفق.