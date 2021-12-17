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درغام: لا يمكن إستمرار العلاقة مع حزب الله بنفس الطريقة

17
DECEMBER
2021
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أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان"، الى أن "هناك لامبالاة تجاه أوجاع اللبنانيين ومن غير المقبول ربط لقمة عيشهم بموقف من قاض وربط عمل السلطة الاجرائية بالسلطة القضائية".

 

وقال: "لبنان يطلب المساعدة من المجتمع الدولي والعربي في وقت الحكومة لا تجتمع لمناقشة أوضاع الشعب وتأمين الحد الأدنى من العيش".

 

أضاف: "تخطينا مرحلة الانهيار وبتنا في مرحلة الجوع. ولدى اللبنانيين هم واحد تأمين حبة الدواء ولقمة العيش".

 

وقال درغام من جهة أخرى: "تحالفنا مع حزب الله هو بهدف حماية لبنان والسلم الأهلي، ولكن نختلف في الملفات الداخلية. نحن على أبواب سقوط البلد وفوضى أمنية، فماذا تنفع التحالفات عندها؟ يجب أن ندرك أن البلد أهم من المواقع النيانية"، مشيرا الى اننا
"وصلنا الى مرحلة الخراب والبلد راح ولا هدف لدى "حزب الله" سوى حماية بيئته ومؤسساته في حين أن مؤسسات الدولة تنهار. نقول هذه الكلام من باب الحرص على حزب الله".

 

وتساءل درغام: "إذا كانت الحكومة عاجزة عن الاجتماع في ظل هذه الظروف، فما الفائدة من بقائها؟"، مؤكدا أنه "لا يمكن إستمرار العلاقة مع "حزب الله" بالطريقة نفسها".

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