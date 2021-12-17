أسرار الصحف ليوم الجمعة 17 كانون الأول 2021

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البناء

قال صحافي أميركي مخضرم إن الشارع الرياضي صار المكان الوحيد المتاح لقياس اتجاهات الرأي العام العربي، وأنه حضر بطولة كأس العرب في قطر لهذه الغاية، والخلاصة المذهلة هي أن فلسطين لا تزال كلمة السر الساحرة على رغم كل التطبيع والمذهبية، وهذا يجب أن يفهمه الحكام والعالم.

تساءل مصدر مالي عن سبب عدم إعلان الحكومة العودة لسداد الديون إذا كان قرار الامتناع عن الدفع قراراً خاطئاً لحكومة الرئيس حسان دياب. وقال إن رقم الخسائر الذي أعلنته الحكومة قريب من رقم الحكومة السابقة، إذا أخذنا بالحساب الودائع التي تمت تصفيتها بأسعار متدنية لسداد بعض الخسائر.

اللواء

وضع مبعوث مالي أوروبي تقريراً غير مشجع في ما يخصّ ما لمسه من قصور في خطوات المسؤولين في ما خص برنامج الإنقاذ.

نائب بقاعي، هوائي، ما يزال ينتظر وضعيته الإنتخابية، من دون الحصول على أية مؤشرات شافية.

يتجه حزب بارز للتدقيق في معلومات تناولت دوراً في رأب الصدع بين حليفه، من دون التوصل إلى جدوى!