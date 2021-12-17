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عناوين الصحف ليوم الجمعة 17 كانون الأول 2021

17
DECEMBER
2021
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الأخبار


واشنطن للمصارف: أنتم جيّدون... تعاونوا أكثر!
محضر اللقاء بين وكيل الخزانة الأميركيّة وجمعيّة المصارف: أنتم جيّدون... وعليكم تقديم معلومات تفصيليّة أكثر!
«الفدرَلَة» تطرق أبواب السويداء
عزم حكومي على اجتثاث العصابات: «الفدرَلَة» تطرق أبواب السويداء
‫قرار وزارة العمل: الأمر للنقابات المهنية
‫معارك مأرب في عُمق وادي عبيدة: قوات صنعاء تتجاوز البَلْق الشرقي

البناء

إيران تشيد ببداية جدية للمفاوض الأوروبي والأميركي… وتبادل أوراق تقنية
غوتيريش الأحد في بيروت… والسجال حول الحكومة ينتقل إلى أمل والتيار
الدولار وكورونا يتشاركان اختبار الأعياد… ومحدودية لإجراءات سلامة

 

اللواء

الخزانة الأميركية للمصارف: مصادر أموال السياسيين أو العقوبات
ميقاتي لإلغاء المتاريس والداخلية لإبعاد الجمعيات الخليجية المناوئة.. وغوتيريش في بيروت الأحد

نداء الوطن

ميقاتي "لن يسلّم ولن يستسلم... ولن يقفز في المجهول"
الطعن الانتخابي: حان وقت "المقايضة"؟

الديار

«حرب» بعبدا - عين التينة تعقد الازمة الحكومية «واختبار» سعودي لميقاتي
عون يتوجس من تاجيل حسم «الدستوري» ومخاوف من «تطيير» النصاب؟
ضغوط غربية من «بوابة» الحدود الشرقية: رهان على محاصرة حزب الله !

الجمهورية

الثنائي: الحل بمراجعة ذاتية
الأسواق تواجه الحقائق
الأزمة تراوح والاتهامات متبادلة... وغوتيريــس يزور لبنان متضامناً

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