ما كشفه رياض سلامة عن تعميم "مصرف لبنان" الأخير..

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تعليقاً على التعميم الصادر اليوم عن "مصرف لبنان" والمتعلّق بتزويد المصارف بالدولار الأميركي، أوضح حاكم "مصرف لبنان"، رياض سلامة، أنّ "للمصارف "كوتا" بالليرة اللبنانية سنسلمّها ما تبقى منها بالدولار بعد أن نحوّل الليرات المتبقية من هذا السقف على الدولار على أساس سعر صيرفة".

وأضاف في مداخلة عبر برنامج "صار الوقت"، على شاشة الـ"MTV": "يمكن للمصارف أن تلبي عملاءها بالدولار على أساس سعر صيرفة"، مشيراً إلى أنّ "التداول أعطى نتائج اولية ايجابية وسنكمل بهذا الموضوع".

وتابع: "بعض المصارف التي سحبت "الكوتا" باللبناني يمكنها ردّها واخذ الدولارات ودفعها على اساس سعر صيرفة للعملاء".

وشدد على أنّه "يجب وضع حدّ للتطبيقات التي تلعب بأسعار الدولار بينما صيرفة في مصرف لبنان تعلن يومياً كميات الدولارات المتداول بها".