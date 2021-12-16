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فياض التقى في باريس مدير عام المالية والبحث تناول دعم وزارة المالية الفرنسية لعدد من المشاريع في قطاعي الطاقة والمياه

16
DECEMBER
2021
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تابع وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض زيارته إلى فرنسا واجتمع بمدير عام المالية العامة السيد Emmanuel Moulin، الذي استقبله في مبنى الوزارة بالنيابة عن وزير المالية السيد Bruno Le maire المتواجد خارج البلاد والذي كان قد أعرب للوزير فياض في رسالة خطية عن دعم وزارته الكامل للجهود الإصلاحية التي تبذلها وزارة الطاقة والمياه في لبنان.
وتناول اللقاء دعم وزارة المالية الفرنسية لعدد من المشاريع في قطاعي الطاقة والمياه وإمكانية تحرير التمويل اللازم لتأمين استمرار العمل في بعض المشاريع الحيوية.
كما شدّد المدير الفرنسي على أنّ زخم الدعم الفرنسي بانتظار توصّل لبنان إلى اتفاق على برنامج عمل إصلاحي مع صندوق النقد الدولي. وكانت مناسبة ليعرض الوزير فياض على المسؤول الفرنسي خططه لإصلاح قطاعي الطاقة والمياه، معتمِداً في مرحلة أولى على مساعدات ثنائية كما ومن البنك الدولي بانتظار رزمة البرامج التي سوف تعتمد بعد التوافق مع صندوق النقد.

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