محافظ البقاع ترأس اجتماعا لمجلس الامن الفرعي...ما هي توجيهاته حول ملف مخيمات النازحين؟

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ترأس محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده، في مكتبه بسرايا زحلة، اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي، حضره النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، العميد جورج الخولي عن قيادة منطقة البقاع العسكرية، قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العقيد ربيع مجاعص، العقيد بسام زين الدين والنقيب ايلي عيد عن فرع مخابرات الجيش في البقاع، رئيس شعبة معلومات البقاع في الأمن العام العقيد جمال جاروش، المدير الإقليمي لأمن الدولة في البقاع العقيد نبيل الزوقي، رئيس دائرة أمن عام البقاع العقيد بشارة أبو حمد، رئيس فرع معلومات البقاع العقيد طوني صليبا،قائد سرية زحلة الاقليمية المقدم ميشال نقولا، آمر مفرزة زحلة القضائية المقدم مازن الصايغ، آمر مفرزة استقصاء البقاع النقيب علي الحاج دياب ورئيس دائرة محافظة البقاع رواد سلّوم.



وجرى البحث في عدد من المواضيع ابرزها "عمليات السلب والسرقة التي حصلت مؤخرا بحيث اطلع ابو جوده من قادة الاجهزة الأمنية على نتائج التحقيقات الجارية في هذا الخصوص، والتي اثمرت عن توقيف معظم افراد العصابات التي كانت تقوم بسرقة السيارت والاسلاك الكهربائية، واعطى توجيهاته ب"التشدد في المراقبة والمتابعة للمحافظة على امن وسلامة المواطنين".



كما وتم البحث في الوضع الأمني داخل مخيمات النازحين السوريين وانعكاساته على المجتمع اللبناني المضيف، حيث اطلع ابو جوده من قبل قادة الاجهزة الأمنية، على الوضع الأمني داخل هذه المخيمات، والذي هو موضع متابعة دقيقة من قبل الاجهزة الأمنية كافة لاسيما قيادة الجيش والمديرية الإقليمية لأمن الدولة في البقاع، لناحية التفتيش الدوري والمستمر".



وشدد المحافظ أبو جوده "ضرورة ايلاء ملف مخيمات النازحين السوريين الأهمية القصوى للمحافظة على الامن والنظام بداخلها". كما نوه ب"الجهود الجبارة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".



كذلك جرى البحث في التدابير والاجراءات الواجب اتخاذها في فترة الاعياد المجيدة، بحيث اطلع ابو جوده من قادة الاجهزه الامنية على تدابير السير والاجراءات الأمنية المتخذة من قبلها خلال فترة الأعياد، داعيا المواطنين الى "الالتزام بارشادات وتوجيهات القوى الأمنية"، ومتمنيا ان "تحمل الاعياد المجيدة ظروفا افضل للبنان واللبنانيين جميعا".