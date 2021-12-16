living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محافظ البقاع ترأس اجتماعا لمجلس الامن الفرعي...ما هي توجيهاته حول ملف مخيمات النازحين؟

16
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ترأس محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده، في مكتبه بسرايا زحلة، اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي، حضره النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، العميد جورج الخولي عن قيادة منطقة البقاع العسكرية، قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العقيد ربيع مجاعص، العقيد بسام زين الدين والنقيب ايلي عيد عن فرع مخابرات الجيش في البقاع، رئيس شعبة معلومات البقاع في الأمن العام العقيد جمال جاروش، المدير الإقليمي لأمن الدولة في البقاع العقيد نبيل الزوقي، رئيس دائرة أمن عام البقاع العقيد بشارة أبو حمد، رئيس فرع معلومات البقاع العقيد طوني صليبا،قائد سرية زحلة الاقليمية المقدم ميشال نقولا، آمر مفرزة زحلة القضائية المقدم مازن الصايغ، آمر مفرزة استقصاء البقاع النقيب علي الحاج دياب ورئيس دائرة محافظة البقاع رواد سلّوم.


وجرى البحث في عدد من المواضيع ابرزها "عمليات السلب والسرقة التي حصلت مؤخرا بحيث اطلع ابو جوده من قادة الاجهزة الأمنية على نتائج التحقيقات الجارية في هذا الخصوص، والتي اثمرت عن توقيف معظم افراد العصابات التي كانت تقوم بسرقة السيارت والاسلاك الكهربائية، واعطى توجيهاته ب"التشدد في المراقبة والمتابعة للمحافظة على امن وسلامة المواطنين".

كما وتم البحث في الوضع الأمني داخل مخيمات النازحين السوريين وانعكاساته على المجتمع اللبناني المضيف، حيث اطلع ابو جوده من قبل قادة الاجهزة الأمنية، على الوضع الأمني داخل هذه المخيمات، والذي هو موضع متابعة دقيقة من قبل الاجهزة الأمنية كافة لاسيما قيادة الجيش والمديرية الإقليمية لأمن الدولة في البقاع، لناحية التفتيش الدوري والمستمر".

وشدد المحافظ أبو جوده "ضرورة ايلاء ملف مخيمات النازحين السوريين الأهمية القصوى للمحافظة على الامن والنظام بداخلها". كما نوه ب"الجهود الجبارة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".

كذلك جرى البحث في التدابير والاجراءات الواجب اتخاذها في فترة الاعياد المجيدة، بحيث اطلع ابو جوده من قادة الاجهزه الامنية على تدابير السير والاجراءات الأمنية المتخذة من قبلها خلال فترة الأعياد، داعيا المواطنين الى "الالتزام بارشادات وتوجيهات القوى الأمنية"، ومتمنيا ان "تحمل الاعياد المجيدة ظروفا افضل للبنان واللبنانيين جميعا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout