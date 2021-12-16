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ميقاتي التقى وزير الاقتصاد ووفدا علويا واجتمع مع وزراء شاركوا في اجتماع اللجنة التسييرية حول المرأة

16
DECEMBER
2021
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اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه على رأس وفد.

وأشار كومار في تصريح، الى أنه "وضع الرئيس ميقاتي في صورة التسجيل الذي تم على منصة "برنامج الحماية الاجتماعية"، ونسبة التسجيل، وشفافية ووضوح العملية التي ستليها مرحلة التدقيق بالاسماء قبل المباشرة بالدفع قريبا".

ولفت الى أنه أطلع الرئيس ميقاتي على "المشاريع التي يتم العمل عليها مع الوزارات المعنية خاصة مع وزارة الطاقة في ما يتعلق بالاصلاحات المطلوبة لقطاع الطاقة وتوليد الكهرباء، ووضعه في صورة البرامج الممولة للبنان وتتضمن عدة مشاريع"، معلنا أن هناك "أموالا ستدفع في اول السنة المقبلة".

الطائفة العلوية
واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من الطائفة العلوية ضم: النائب علي درويش، الشيخ علي درويش، الشيخ علي سلمى، الشيخ علي بلبل، حسن معلا، نسرين درويش، سمير حسن، علي عجايا، محمد معلا، عماد العلي، حسان القاضي، ريم أسعد، حسام مصطفى وحاتم عيسى.

اثر اللقاء، صرح درويش: "كانت زيارة لدولة الرئيس ذات طابع طرابلسي وعكاري على مستوى الطائفة الاسلامية العلوية وحضورها في هذه المرحلة. عرضنا المواضيع الاقتصادية والاجتماعية في طرابلس والموضوع الزراعي في عكار، وتطرقنا للوضع المعيشي والمساعدة التي يمكن ان تقدمها الدولة في هذه المرحلة. كما عرضنا موضوع سعر الصرف، والمواضيع الخاصة بالطائفة الإسلامية العلوية، ومن بينها المجلس الإسلامي العلوي والمساعدة في اجراء الانتخابات في اسرع وقت لإعادة انتظامه. وكانت هناك سلسلة نقاط تطرقنا لها مع دولته، منها رعاية الواقع التربوي في طرابلس عموما وفي منطقة جبل محسن خصوصا وإعادة ترميم المدارس. ولقد اعطانا الرئيس ميقاتي نفحة إيجابية بتأكيده أن لبنان سيخرج من الواقع الذي نعيشه حاليا".

وزير الاقتصاد
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الاقتصاد أمين سلام، وتم البحث في شؤون الوزارة.

اجتماع وزاري تشاوري
ثم عقد الرئيس ميقاتي اجتماعا وزاريا تشاوريا مع نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي ووزراء: المال يوسف خليل، الشباب والرياضة جورج كلاس، السياحة وليد نصار، الاقتصاد أمين سلام، الدفاع موريس سليم والزراعة عباس الحاج حسن.

وجاء الاجتماع في أعقاب مشاركة الوزراء في حضور اجتماع اللجنة التسييرية الوطنية لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار الاممي الرقم 1325 حول المرأة والسلام والامن، في السرايا الحكومية.

نقابة الصيادلة
والتقى الرئيس ميقاتي نقيب الصيادلة الجديد جو سلوم على رأس وفد من النقابة، بعد الانتخابات النقابية الاخيرة التي جرت نهاية الشهر الفائت.

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