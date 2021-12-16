قوّة من مكافحة الإرهاب تلقي القبض على مطلوب بجرمي تأليف عصابة مسلّحة وسلب بقوة السلاح

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، وبعد عمليات رصد وتعقّب، تمكّنت قوّة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 13-12-2021، من توقيف أحد المطلوبين، ويُدعى: م. ع. (مواليد عام 1996، لبناني) بحقّه خلاصتي حكم بجرمي تأليف عصابة مسلّحة وسلب بقوة السلاح. وقد ضبطت بحوزته بيانَي قيد إفراديَين مزوّرَين. كما تبيّن أنّه يوجد بحقّه ادّعاء بجرم سرقة واحتيال.

وأكّدت المديرية في بيان أن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.