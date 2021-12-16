موظفو مصفاة طرابلس: نشعر بأن هناك خطة ممنهجة لاغلاق هذا المرفق الحيوي

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ذكرت نقابة موظفي مصفاة طرابلس للبترول وعمالها، في بيان، بان “منشآت النفط في طرابلس كانت على مر السنين عنصرا داعما للاقتصاد اللبناني، اكثر من ذلك تشكل العمود الفقري لدعم هذا الاقتصاد، وظلت على رغم كل الظروف القاسية التي مرت بها طرابلس، تعمل ضمن الانظمة والقوانين المرعية، وظل المستخدمون فيها يوفرون حاجة الاسواق من مادة الديزل اويل على رغم كل الظروف الامنية والاقتصادية والصحية الصعبة”.

ولاحظ البيان “ان المنشآت تتعرض، منذ فترة، لامور لا تفسير لها اذ يشعر المستخدمون بأن هناك خطة ممنهجة لاغلاق هذا المرفق الحيوي من حيث موقعه والبنى التحتية، وانه المرفق الوحيد في الدولة لا يكلف الخزينة اي مبلغ، بل على العكس وبموجب المرسوم والاشتراعي رقم 77/79 الذي يكسبه صفة التاجر، يحقق ارباحا في هذا المضمار، بحيث توفر هذه العائدات رواتب المستخدمين وتقاعدهم وفواتير الاستشفاء وصيانة المنشآت”.

وأضاف: “بدلا من الاستمرار في تغذية السوق المحلية وتشكيل سد لعدم احتكار المواد النفطية وايصالها الى اصحاب الحقوق، اصبحت المنشآت تفتح موقتا، أي يومين او 3 ايام في الاسبوع، وفي الفترة السابقة كانت تفتح يوما واحدا أسبوعيا. والان منذ قرابة شهر لم تسلم مادة الديزل الى الاسواق، كما جرت العادة، من دون معرفة الاسباب الحقيقية، على رغم توافرها، مع العلم ان منشآت النفط في الزهراني تعمل بصورة عادية ويقوم المستخدمون بكامل واجباتهم اليومية، فمن المقصود بهذا الموضوع”.