كيف تبدو الصورة بعد تحرك قطاع النقل البري في مختلف المناطق اللبنانية؟

A + A -

بدأ قطاع النقل البري تحركه منذ الساعة السادسة صباحًا، بعدما أكد رئيسه بسام طليس أنّ "اليوم هو يوم تحرّك في كلّ المناطق اللّبنانيّة".

وتم قطع السير عند مستديرة عاليه من قبل بعض المحتجين، ولاحقًا أُعيد فتحها. كما تجمع عدد من الشاحنات والباصات على أوتوستراد الدورة باتجاه الكرنتينا.

وتم قطع السير عند مستديرة الدورة-بيروت ومن جريدة النهار باتجاه جامع الأمين، بالإضافة إلى طريق عام شتورا وجسر كفرشيما، الذي أُعيد فتحه.

كما تم قطع السير جزئيًا على أوتوستراد البالما-طرابلس بالاتجاهين. وقطعت سيدة طريق ساحة النور- من جهة سرايا طرابلس، وذلك لليوم الرابع على التوالي من خلال ركن سيارتها وسط الطريق احتجاجًا على الغلاء.

ونصب السائقون العموميون في طرابلس خيمة عند جسر البالما بسبب الأمطار الغزيرة.

وفي صيدا، اقتصر إضراب قطاع النقل البري على تجمّع رمزي لأصحاب وسائقي الباصات والفانات في عند مدخل موقف باحة قصر العدل القديم قبالة ساحة النجمة. وتحدث ممثل نقابة السائقين في صيدا الجنوب إبراهيم البخاري عن أوضاع السائقين الصعبة، مشددًا على "ضرورة تنفيذ مطلب دعم المحروقات للسيارات والفانات العاملة بالأجرة".