المدير الإقليمي للبنك الدولي من السراي: هناك أموال ستُدفع في أول السنة المقبلة

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اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه، الذي اشار الى انه وضع ميقاتي في صورة التسجيل على منصة "برنامج الحماية الاجتماعية"، ونسبته، وشفافية ووضوح العملية التي ستليها مرحلة التدقيق بالاسماء قبل المباشرة بالدفع قريباً.

وأضاف أنه أطلع ميقاتي على المشاريع التي يتم العمل عليها خصوصا مع وزارة الطاقة في ما يتعلق بالاصلاحات المطلوبة لقطاع الطاقة وتوليد الكهرباء. كما وضعه في صورة البرامج المموّلة للبنان وتتضمن عدة مشاريع، معلناً أن هناك أموال ستدفع في اول السنة المقبلة.

كما التقى ميقاتي وزير الاقتصاد أمين سلام وتم البحث في شؤون الوزارة.