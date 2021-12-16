صحناوي: أبواب الجحيم لن تقوى علينا!

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غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب نقولا صحناوي على حسابه عبر “تويتر” قائلا:

“من فاوض وعاند وضغط لإعطاء المغتربين حق التصويت في بلاد سكنهم؟ التيار الوطني الحر.

من رفض ثلاث مرات التمديد المعيب لمجلس النواب ولم يصوت عليه ؟ التيار الوطني الحر.

من حارب وإنتزع حق المنتشرين بإستعادة جنسيتهم؟ التيار الوطني الحر”.

وأضاف: “من يحارب ويعاند ويطعن لتطبيق الميغاسنتر لكي يستطيع اللبنانيون التصويت قرب منازلهم؟ التيار الوطني الحر.

كنا وما زلنا مع الحق وسوف نبقى دائماً وكل التضليل والتشويه والكذب والحملات الاعلامية لم تنجح بتزوير التاريخ.

أبواب الجحيم لن تقوى علينا”.