عضو المجلس التنفيذي في "Total" لفياض: مستمرون بنشاطاتنا في لبنان ونرغب بتعزيز استثماراتنا

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التقى وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في اليوم الأخير من زيارته لفرنسا، عضو المجلس التنفيذي في شركة "Total" المدير العالمي للتسويق والخدمات تييري بفيلمين في مقر الشركة.



وأكد بفيلمين ان "قرار الشركة الاستراتيجي هو استمرار نشاطاتها في لبنان، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها، واستعدادها مواكبة جهود وزارة الطاقة والمياه الآيلة إلى تنظيم قطاع تسويق المشتقات النفطية، مما يزيد من شفافيته وفاعليته".



وشدد على "دعم شركة توتال لطرح الوزير فياض بوضع آلية عمل لقطاع التوزيع في لبنان تحافظ على المساواة بين كل العاملين فيه، من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية والمالية"، ورحب برؤية الوزير فياض "الهادفة إلى وضع إطار شفاف وواضح المعالم لتحديد سقف لسعر المحروقات".



وفي الختام أشار بفيلمين إلى "رغبة الشركة في تعزيز استثماراتها في لبنان".