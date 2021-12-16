إجراءات مشدّدة خلال الأعياد!

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قال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي "قرّرنا تكثيف الحواجز واتخاذ الاجراءات لمنع أعمال السرقة والنشل المتكرّرة ليلاً نهاراً والتي تُقلق المواطن، وتتسبّب بإرباك الوضع العام". وأشار إلى أن "التحقيقات مستمرّة في ملف سرقة المصرف في الزلقا، وهناك عدد من الموقوفين".



وأضاف مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: "متابعة لقرارات لجنة كورونا، اتّفقنا على التشدد في الاجراءات خلال فترة الأعياد".





ورأى أن "رغم كل الظروف الصعبة التي تعاني منها الأجهزة الأمنية، إلا أنها ملتزمة بواجباتها وبخدمتها للوطن وللمواطنين، وسنكون موجودين لتأمين راحة المواطن خلال هذه الفترة الحساسة".