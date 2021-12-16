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الطقس عاصف وممطر.. اليكم التفاصيل!

16
DECEMBER
2021
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توّقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما دون تعديل في درجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب 70 كلم/س بخاصة في الشمال، يرتفع معها موج البحر و يحذر من تطاير لوحات الاعلان على الطرق، كما تتساقط الثلوج وتلامس ليلًا 1400 متر.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم الاحد حيث يشهد انفراجات ، ليعود فيتعمق تحت تأثير كتلة اشد برودة تعيد اليه النشاط و تؤدي الى انخفاض اضافي في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الاثنين.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم إجمالا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل امطار تشتد أحيانا مترافقة ببرق و رعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق ، ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة التدريجي ليلا لتلامس 1500 متر.

الجمعة: غائم دون تعديل في درجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب 70 كلم/س بخاصة في الشمال ، يرتفع معها موج البحر و يحذر من تطاير لوحات الاعلان على الطرق، كما تتساقط الثلوج وتلامس ليلا 1400 متر .

السبت: غائم مع انخفاض أضافي في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل امطار تكون غزيرة أحيانا مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة ورياح شديدة تقارب 70 كلم/س يرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما دون في المناطق الداخلية.

الأحد: غائم صباحا مع امطار محلية وبعض الثلوج على ارتفاع 1400متر وما فوق، يتحول خلال النهار الى غائم جزئيا مع رياح جنوبية ناشطة تقارب ال 60 كم/س وارتفاع ملموس في درجات الحرارة.

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