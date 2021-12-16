لبنان - بالفيديو - مأساة وصدمة.. وفاة ابنة الـ14 عاماً، إنخسفت الارض وهذا ما حصل!

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في حادثة أقل ما يقال عنها أنّها مأساوية، توفيت رولا بحلق ابنة الـ 14 عاماً في حي السلم، بعدما إنخسفت الارض وسقطت في فجوة من مياه المجارير ليل الإثنين.



وفي التفاصيل، أنّ الفتاة كانت في غرفتها في منزلها في حي السلم، اهتزت الأرض تحتها وما لبث أن انخسفت فظهرت فجوة كبيرة من مياه المجارير يصل ارتفاعها إلى متر ونصف تقريباً، سقطت رولا في هذه الفجوة وسقطت بعض محتويات المنزل عليها.



وبعد 15 دقيقة نجح أهالي المنطقة من انتشالها من مياه المجارير، ونقلوها إلى مستشفى البرج حيث فارقت الحياة نتيجة الإختناق والتسمم ظهر الثلاثاء، ووريت الثرى في بلدتها يونين البقاعية.