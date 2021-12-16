رئيس الجمهورية استقبل وفداً بولندياً جاء مستطلعاً حاجات لبنان

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الرئيس عون اكد أمام الوفد حاجة لبنان المتزايدة للدعم الدولي لتمكينه من اجتياز الأزمة الاقتصادية وبدء مرحلة النهوض

رئيس الجمهورية نوه بما حققته بولندا على صعيد مكافحة الفساد وأمل في الاستفادة من تجربتها في مسيرة مكافحة الفساد في لبنان

الوفد البولندي كشف أن أن بلاده تدرس خطة جديدة لتقديم مساعدات إضافية إلى لبنان في السنوات المقبلة

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، سكرتيرة الدولة في مستشارية رئيس جمهورية بولندا الوزيرة بوغنا يانكي Bogna Janke، وسكرتير الدولة في مستشارية رئيس جمهورية بولندا الوزير أدام كفياتكوفسكي Adam Kwiatkowski، ، بحضور سفير جمهورية بولندا في لبنان برزميسلاو نيزولوفسكي Przemyslaw Niesiolowski، وعدد من دبلوماسيي السفارة، والبروفسور فالدمار سيسلوWaldemar Cislo.

وجرى في خلال اللقاء عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها. وقد أطلع الوفد البولندي الرئيس عون على المساعدات التي تقدمها بولندا للبنان لمواجهة أزمته الاقتصادية، وأهمها المساعدات الغذائية والطبية الفورية التي قدمتها بعد انفجار مرفأ بيروت، إضافة الى إقرار الحكومة البولندية مؤخراً مساعدات بقيمة 500 ألف دولار سيتم توزيعها بالتنسيق مع كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في لبنان. كما قدمت مساعدات لدعم النازحين السوريين الى لبنان والمجتمعات المضيفة، وشاركت مع ألمانيا في تمويل برنامج RACE بمبلغ 3 مليون دولار، مخصص لإعادة تأهيل 10 مدارس رسمية، وغيرها من المساعدات.

وأشار الوفد أيضاً إلى أن بلاده تستطلع حالياً حاجات لبنان، وتدرس خطة جديدة لتقديم مساعدات إضافية إليه في السنوات المقبلة.

وفي خلال اللقاء شكر الرئيس عون الوفد البولندي على الدعم الذي تقدمه بولندا للبنان، مشيداً بعلاقات التعاون والصداقة التي تربط بين البلدين، وبالتضحيات التي يقدمها الجنود البولنديون العاملون ضمن قوات اليونيفيل في الجنوب. وعرض أمام أعضاء الوفد الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان، والحاجة المتزايدة للدعم الدولي لتمكينه من اجتياز هذه الأزمة، وبدء مرحلة النهوض. ولفت إلى التأثير المباشر لوجود عدد كبير من النازحين السوريين على أرضنا منذ نحو عشر سنوات، والذي خلف انعكاسات سلبية كبيرة جداً على الاقتصاد، والأمن، والحياة الاجتماعية، داعيا بولندا إلى دعم الموقف اللبناني الداعي لتشجيع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وتقديم المساعدات لهم داخل سوريا.

وقد نوه رئيس الجمهورية بما حققته بولندا على صعيد مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن لبنان قد وقع معها مذكرة تفاهم للتعاون بمكافحة الفساد في العام 2018، وأمل في الاستفادة من تجربة بولندا في هذا المجال لدعم مسيرة مكافحة الفساد التي يخوضها منذ توليه مسؤولياته الدستورية.