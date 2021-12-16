ادكار طرابلسي: هذا أمر مستغرب ومرفوض!

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كتب النائب إدكار طرابلسي:

"فيما يختص تعليق العمل بمادة من القانون ٥١٥ من نحو تقديم موازنات المدارس الخاصة ضمن المهل ومع مراعاة ارتفاع المصاريف التشغيلية في المدارس، طالبت تعليق البحث في الاقتراح الذي قدّم "شفهياً" للنواب في اللجان المشتركة بالامس، ريثما ندرسه كنواب مع لجان الاهل ونقابة المعلمين"



واضاف: "السؤال هو: كيف ستضبط الموازنات، والاقساط المدرسية؟ هل يقبل الاهل بالقانون اذا أقر؟ ما المضاعفات؟

ان وصول اقتراحات قوانين تربوية الى اللجان المشتركة دون درسها في لجنة التربية النيابية، ومع كافة الاطراف المعنية، وتمريرها تحت اية حجة أمر مستغرب ومرفوض."