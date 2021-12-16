رسالة وتحذير من جبران الى جميع المسؤولين والعمال في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

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توجّه رئيس مجلس ادارة مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران الى المسؤولين والعمال في المؤسسة بالرسالة والتحذير التالي :

في هذه المرحلة الصعبة والقاسية التي تمر بها البلاد عامةً والمؤسسة خاصةً، لا يجب ان نستسلم للإحباط على الرغم من ضعف الإمكانيات والمستقبل الغامض ، فنحن مؤتمنون على خدمة الناس في ظروف سيئة تعاكس طموحاتنا. …

فمن المعيب جداً جداً ان نفرض ضرائب او بدلات مالية على المواطنين لخدمتهم ( بالرغم من المعاشات الضئيلة) .

إن ظاهرة تفشي طلب الرشوة، هو امر خطيرٌ جداً، يقدم عليه عدد كبير من العاملين في المؤسسة ، وذلك بطلب مبالغ مالية مقابل خدمة يجب ان تكون مجانية.

ان هذا السلوك السيء مرفوض جملةً وتفصيلًا ، وسيُعَرِّض فاعله الى عواقب وعقوبات وفقاً للقوانين ، الى حد الطرد من العمل ، الا يكفينا ما نحن فيه ، فالمؤسسة والوطن يمرّان اليوم في ازمة كبيرة، ولكن لا بد من نهاية للنفق المظلم …

من واجبنا مساعدة وخدمة الناس مجانًا لاننا مؤتمنون على الخدمة .