إليكم الطرقات المقطوعة!

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أفادت غرفة التحكم المروري, في سلسة تغريدات على حسابها عبر "تويتر", عن "قطع السير عند مستديرة عاليه من قبل بعض المحتجين".

كما أفادت, عن "قطع السير عند مستديرة الدورة بيروت", وعن "قطع السير على الطريق البحرية الدورة".

كما افادت "الغرفة", عن "قطع السير عند تقاطع جامع الامين بيروت".

وأعلنت, عن "قطع السير جزئيا على اوتوستراد البالما طرابلس بالاتجاهين".

أما طريق الجنوب - بيروت, أفادت غرفة "التحكم" أنها "سالكة حتى الساعة".

ولاحقاً, أفادت غرفة التحكم المروري, عن "اعادة فتح السير على الطريق البحرية الدورة".