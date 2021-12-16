الجمهورية: "الثنائي": "البيطار عم يشتغل سياسة"... هناك من يصرّ على ان يلعب لعبة خطيرة... هذا الأمر ان استمر ستكون عواقبه وخيمة

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

تخوفت مصادر سياسيّة من تفاقم الامور على الحلبة القضائية يُخشى معه ان يؤدي الى اشتباك خطير. وذلك غداة ما جرى تعميمه بالامس، في ما خص النائب علي حسن خليل، وكيفية تنفيذ مذكرة التوقيف التي اصدرها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في حقّه.

وقالت مصادر مسؤولة في الثنائي الشيعي لـ"الجمهورية": الاستهداف واضح، والتسييس واضح، والقاضي البيطار "عم يشتغل سياسة"، هناك من هو مصرّ على ان يلعب لعبة خطيرة لطالما حذرنا منها ومن تداعياتها. هذا الأمر ان استمر ستكون عواقبه وخيمة.

وردا على سؤال عما اذا كانت ثمة محاولات جدية لتوقيف النائب خليل بعد انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب، اي بعد آخر السنة، قالت المصادر: لا نقول اكثر من أننا نأمل، لا بل نتمنّى جدياً الا يكون احد، في اي موقع كان سياسيا او قضائيا، يفكّر حتى في قرارة نفسه، في ان يُقدم على هذا الأمر.