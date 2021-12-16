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عناوين الصحف ليوم الخميس 16 كانون الأول 2021

16
DECEMBER
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الأخبار: مجلس النواب للمدارس: استبيحوا أهالي الطلاب!

فرمان كمّ أفواه في خدمة دولة آل خليفة الفاشلة: ميقاتي «يُسعود» لبنان

مخيم برج الشمالي: أمن السلطة في خدمة أجندة إسرائيل

 

 

الديار: الخلافات على «حدّ السيف» وفترة السماح انتهت و«المركب يغرق بالجميع»
ميقاتي يخوض حرب الدفاع عن الخليج وحزب الله يتهمه بتغيير وجه لبنان
حالات الفرار من المؤسسات الأمنية تتزايد والوزارات فارغة والاسعار جنونية

 

 

 


نداء الوطن: "تنسيق أمني" بين بيروت والمنامة: "ترحيل" المعارضين البحرينيين
"حزب الله" لن يردّ على عون... بري "مكفّى وموفّى"!

 

 



اللواء: برّي يردّ الكرة إلى بعبدا: الأزمة الدستورية منذ 32 سنة!
مولوي يطلب من الأمن العام ترحيل «معارضين بحرانيين».. واختبار قوة بين الشارع والسلطة اليوم

 

 

 


البناء: بوتين وبينغ يتفقان على تأسيس حلف سياسي اقتصادي عسكري بوجه الغرب / بري: العرب انفتحوا على «إسرائيل» ليحاصروا لبنان… ومتمسك بـ«اتفاق الراعي» / لبنان يسقط في امتحان الحريات والتطبيع: مولوي لترحيل المعارضة البحرينية /

 

 

 


الجمهورية: باريس تحذر من تجاهل الإصلاحات

فرنسا أقنعت تالسعودية بالعودة الى لبنان

 

 

 

النهار: سقوط الطعن الانتخابي يفاقم معارك السلطة

 

 

 

l'orient le jour: Le tandem chiite pas très pressé de sauver Aoun

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