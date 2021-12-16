living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأخبار: السعودية: انسوا سعد الحريري!

16
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: ميسم رزق-

لا يزال الرئيس سعد الحريري يؤكّد، أمام زوّاره والمتصلين به، أنه (حتى الآن) ليسَ في وارد خوض الانتخابات النيابية لأسباب عدة، منها ما هو مادي ومنها ما هو تنظيمي يتعّلق بوضع التيار، والأهم فشل كل الوساطات التي حرّكها لنيل الرضا السعودي. فيما لا تزال القوى السياسية غير مقتنعة تماماً بأن الرياض تخلّت تماماً عن رئيس تيار «المستقبل».

 

لكن زوار الرياض، أخيراً، نقلوا عن المسؤولين السعوديين أن الموقف من الحريري «لم ولن يتغيّر»، وأن «لا وجود لسعد الحريري». هذا، تحديداً، ما سمعه كل من النائب الاشتراكي وائل أبو فاعور والوزير السابق ملحم رياشي اللذين زارا المملكة أخيراً.

 

الرياض لم تتجاوز بعد الأزمة الأخيرة مع لبنان

وعلمت «الأخبار» أن زيارة أبو فاعور تمت بناء على طلب سعودي «لمناقشة بعض التطورات التي حصلت في الأسابيع الماضية».

 

وأكدت مصادر مطلعة أنه «على عكس ما حاول أبو فاعور تسويقه من جو إيجابي بعدَ عودته بما أوحى وكأن السعودية تجاوزت الأزمة مع لبنان على خلفية تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي، بالتالي ليست في صدد اتخاذ إجراءات جديدة ضد لبنان، فإن من التقاهم النائب الاشتراكي، وتحديداً رئيس المخابرات السعودية خالد الحميدان والمستشار الملكي نزار العلولا، كانوا واضحين لجهة أن مشكلة السعودية مع لبنان هي سلاح حزب الله وعدم وجود أي طرف قادر على مواجهته».

 

وأكدت المصادر أن «نظرة المملكة إلى الحكومة ورئيسها لم تتغير بعدَ الاتصال» بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس نجيب ميقاتي في حضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وأن السعودية «لا تزال مقتنعة بسيطرة حزب الله على الحكومة».

 

وعندما حاول أبو فاعور، كما زوار آخرون، الاستفسار عن الحريري، جدّد المسؤولون السعوديون موقف المملكة بأن «انسوا سعد الحريري»، على رغم محاولات الزوار اللبنانيين لفت نظر المسؤولين السعوديين إلى أن «الحريري لا يزال يتصدر زعامة الطائفة السنية بحسب الإحصاءات الأخيرة»، إلا أن هؤلاء لم يعيروا اهتماماً للأمر ولم يأبهوا أيضاً لعدم وجود بديل للحريري.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout