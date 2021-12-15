قفزا من الطابق الخامس.. هذا ما حصل أثناء مداهمة للجيش استهدفت منفذي عملية السطو على أحد المصارف في الزلقا

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 15 / 12 / 2021، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة العمروسية – الضاحية الجنوبية شقة يتواجد فيها ثلاثة أشخاص يشكلون عصابة سطو مسلح، وقد نفّذوا عملية سطو على أحد المصارف في منطقة الزلقا بتاريخ 14/12/2021. وخلال عملية الدهم تعرّضت الدورية إلى إطلاق نار، وحاول اثنان من العصابة الفرار، فعمدا إلى القفز من شرفة الشقة الواقعة في الطابق الخامس ما أدّى إلى وفاتهما على الفور وتمّ توقيف الثالث. وضبطت الدورية داخل الشقة كمية من المواد المخدرة والكوكايين وأسلحة حربية وذخائر ودراجتين ناريتين، بالإضافة إلى الأقنعة والقفّازات والملابس التي استُخدمت في عملية السطو.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.