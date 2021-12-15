إدي معلوف: يُتحفنا النائب علي حسن خليل بكلامه عن صلاحيات مفوضيّة الحكومة لدى مصرف لبنان

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غرّد النائب إدي معلوف عبر "تويتر":

«هل يعلم النائب علي حسن خليل أن حاكم مصرف لبنان يُصدر التعاميم ويضعها حيّز التنفيذ قبل تبليغ المفوض والسماح لها بالإعتراض؟ وذلك خلافاً للمادة ٤٣ من قانون النقد والتسليف!

طبعاً يعلم...

وهل يا ترى السلطات المتعاقبة كانت تتواطئ أو تغض النظر عن هذه المخالفات؟»

وأضاف:

«يُتحفنا النائب علي حسن خليل بكلامه عن صلاحيات مفوضيّة الحكومة لدى مصرف لبنان، ويتناسى أن خلال تولّيه وزارة المالية تقاعد جميع موظفي المفوضيّة (بمن فيهم المفوّض!) ولم يُبادر إلى تعيين بديلاً عنهم.

علماً أن الملاك مؤلّف من ١٤ موظف، معيّن منهم ٣ فقط اليوم!»