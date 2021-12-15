عبد الساتر للتجار واصحاب المصارف: تذكروا أسلافكم الذين تسببوا بقتل الكثيرين من اهل جبل لبنان وقد وسموا وعائلاتهم بالعار

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دعا راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، القادة والمسؤولين والموظفين العامين والجميع إلى عيش ثورة الميلاد فيتخلوا عن مصالحهم الشخصيَّة أو الطائفية الآنيّة والضيّقة ويستبدلوها بالمصلحة الوطنيَّة.

وفي عظته خلال افتتاح تساعية الميلاد في كنيسة سيدة الزروع في الجامعة الأنطونية، بحضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، دعا عبد الساتر "التجار واصحاب المصارف الى ان يثوروا ثورة الميلاد فلا يعبدوا اله المال ولا يقدموا الانسان امامه قربانا، وليذكروا اسلافهم الذين تسببوا بقتل الكثيرين من اهل جبل لبنان في الحرب العالمية الاولى وقد وسموا وعائلاتهم بالعار"