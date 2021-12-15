بوحبيب ترأس الاجتماع الاول لمجلس الشراكة اللبناني - البريطاني في حضور كولارد: تصميم على تطوير العلاقات الثنائية

A + A -

ترأس وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب الاجتماع الاول لمجلس الشراكة اللبناني - البريطاني في حضور السفير البريطاني لدى لبنان إيان كولارد.



في بداية الاجتماع تحدث الوزير بو حبيب والسفير البريطاني وأكدا "تصميمهما على تطوير اعمال المجلس والعلاقات الثنائية بين البلدين".

ثم عقدت اللجنة المشتركة للتجارة اجتماعا برئاسة المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر.



بعد ذلك، اجتمعت لجنة الشراكة حيث ترأس الوفد اللبناني مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية السفير غادي خوري وعن الجانب البريطاني السفير كولارد في حضور ممثلين عن وزارات الصناعة والعدل والاقتصاد والتجارة. وتم البحث في العلاقات الثنائية وتطويرها في المجالات كافة.